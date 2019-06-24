Премьер Франции: Санкции против РФ могут быть отменены в любой момент

Новости мира: Премьер-министр Франции заявляет, что санкции против России могут быть отменены "в любой момент".

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявляет, что санкции против России могут быть отменены "в любой момент".

Об этом он сказал по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым во французском Гавре.

"Мы знаем, что санкции – это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, Россия знает", - сказал Филипп.

Он подчеркнул, что французские предприятия заинтересованы в российском рынке, а бизнес из Франции является первым иностранным работодателем в России.

По словам Филлипа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами "продолжают жить".