В Грузии отстранили от службы полицейских, участвовавших в разгоне демонстраций

Новости мира: В Грузии отстранили от службы полицейских, которые разгоняли протестующих.

В Грузии полиция отстранила от службы десять сотрудников из-за возможных нарушений во время разгона протестов у здания парламента в четверг, 20 июня. Об этом сообщил и.о. директора департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе, передает Грузия Online.

По его словам, в действиях двух сотрудников правоохранительных органов выявлены признаки уголовного преступления.

В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении дела по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов и попросили общественность предоставить свидетельства возможных нарушений.

Как сообщалось ранее, 20 июня из-за появления и поведения российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а также пыталась взять штурмом парламент.

Полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль, но позже они вернулись. Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали сотни человек.

21 июня спикер грузинского парламента подал в отставку. 21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля. Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня.

Кроме того, с 20 июня крупнейшая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста.