Boeing разместил 737 MAX на парковке для машин сотрудников (Видео)

Корпорация Boeing вынуждена из-за нехватки места для непроданных самолетов модели 737 MAX размещать их на парковках для машин сотрудников, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал KING 5. "Мы используем ресурсы всего предприятия Boeing во время паузы в поставках 737 MAX, включая наши производственные объекты в Пьюджет-Саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк", — цитирует издание Business Insider представителя корпорации Пола Бергмана. По его словам, размещение воздушных судов на автомобильных парковках "является частью плана по управлению материально-техническими ресурсами компании". Как в мае сообщало агентство Bloomberg, корпорация ежемесячно тратит около 2 тысяч долларов на обеспечение каждого самолета парковочным местом. Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Украину, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.