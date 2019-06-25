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В Молдове объяснили, почему проголосовали за возвращение РФ в ПАСЕ

В Молдове объяснили, почему проголосовали за возвращение РФ в ПАСЕ
17:15 Сегодня Телеграф

Новости мира: Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе поделился, что решение проголосовать за возвращение РФ в ПАСЕ далось нелегко, но это не поменяет отношения на позицию по оккупированному Крыму.

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что проголосовать за возвращение российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы было нелегко, но "ПАСЕ может положительно повлиять на все государства". Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Deschide.md.

"Это было нелегкое решение для депутатов ПАСЕ, в частности представителей Молдовы, и в последний момент мы не знали, как голосовать. Я решил не голосовать за или против той или иной страны. Я решил проголосовать за то, чтобы ПАСЕ могла положительно влиять на все государства, в частности Российскую Федерацию", - сказал Нэстасе.

 

Политик заверил, что это голосование не отменяет позиции страны по чувствительным вопросам.

"Хочу заверить, что этот голос не будет отменять резолюции и позиции по чувствительным вопросам, как, например, Крым", - сказал он.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.

Украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ. В среду украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

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Молдова, ПАСЕ, Поддержка, Причина, Оккупированный Крым, Голосование на возвращение РФ.
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