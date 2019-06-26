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Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ

Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
20:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули сессию ПАСЕ из-за скандального решения о возвращения РФ.

Делегации семи стран возвращаются домой для консультаций с парламентами и правительствами относительно совместных действий в ассамблее на следующих сессиях.

Представители Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

Соответствующее заявление было зачитано после голосования в ПАСЕ за утверждение полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций и обнародовано народным депутатом, членом украинской делегации Еленой Сотник.

"Безусловно, восстановление прав российской делегации без выполнения Российской Федерацией каких-либо многочисленных требований ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его уставу", - отмечается в заявлении.

"Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению людей, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе вместо того, чтобы способствовать ее развитию", - завили представители семи стран.

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"Сегодня мы, делегаты нашей нации, не имеем никакого ответа для наших людей, как Совет Европы защищает их права, если его больше интересует защита благополучия агрессора, чем жертв агрессии и репрессий. Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что он теряет доверие людей, на защите которых должен стоять", - подчеркивается в заявлении.

"Мы возвращаемся домой, чтобы консультироваться с нашими парламентами и правительствами относительно совместных действий в Ассамблее на следующих сессиях. Мы желаем удачи новоизбранному генеральному секретарю и надеемся, что она/он найдет путь для решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который был создан на этой неделе", - подытожили авторы заявления.

Ранее сообщалось, что 26 июня ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возобновление участия делегации из РФ.

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ПАСЕ, РФ, Демарш, Возвращение РФ, Скандал в ПАСЕ.
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