Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ

Новости мира: Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули сессию ПАСЕ из-за скандального решения о возвращения РФ.

Делегации семи стран возвращаются домой для консультаций с парламентами и правительствами относительно совместных действий в ассамблее на следующих сессиях.

Представители Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

Соответствующее заявление было зачитано после голосования в ПАСЕ за утверждение полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций и обнародовано народным депутатом, членом украинской делегации Еленой Сотник.

"Безусловно, восстановление прав российской делегации без выполнения Российской Федерацией каких-либо многочисленных требований ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его уставу", - отмечается в заявлении.

"Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению людей, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе вместо того, чтобы способствовать ее развитию", - завили представители семи стран.

"Сегодня мы, делегаты нашей нации, не имеем никакого ответа для наших людей, как Совет Европы защищает их права, если его больше интересует защита благополучия агрессора, чем жертв агрессии и репрессий. Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что он теряет доверие людей, на защите которых должен стоять", - подчеркивается в заявлении.

"Мы возвращаемся домой, чтобы консультироваться с нашими парламентами и правительствами относительно совместных действий в Ассамблее на следующих сессиях. Мы желаем удачи новоизбранному генеральному секретарю и надеемся, что она/он найдет путь для решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который был создан на этой неделе", - подытожили авторы заявления.

Ранее сообщалось, что 26 июня ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возобновление участия делегации из РФ.