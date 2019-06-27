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Четверг, 27.06.2019
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В НАТО надеются, что заседание совета с Россией состоится 5 июля
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В НАТО надеются, что заседание совета с Россией состоится 5 июля

В НАТО надеются, что заседание совета с Россией состоится 5 июля
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Совет НАТО-Россия обсудит российскую агрессию против Украины.

Во время заседания совета Россия-НАТО, которое Альянс предлагает провести 5 июля, будет обсуждена, в частности, и российская агрессия против Украины.

Об этом во время онлайн-брифинга в Европейском медиахабе США в Брюсселе заявила постоянный представитель США при НАТО посол Кей Бейли Хатчисон.

"Россия еще не подтвердила, что она будет. Мы надеемся, что встреча состоится 5 июля. Это то, что мы предложили России. И мы надеемся, что это произойдет, ведь это важно, чтобы мы говорили. Мы очень обеспокоены по поводу деятельности России в Украине. И мы призываем Россию вернуть корабли и моряков, которые были захвачены в ноябре и которые сейчас удерживаются в качестве заложников. Так не должно быть", - заявила американский дипломат, комментируя запланированное заседание совета НАТО-Россия и темы обсуждения.

НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от ситуации с ДРСМД

Хатчисон указала на нарушение Россией прав Украины в Керченском проливе и призвала Москву прекратить эти действия, а также вернуть захваченные корабли и моряков.

"Таким образом, мы поднимем вопрос Украины. Мы также обсудим другие связанные с Россией темы. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности точно также станет темой обсуждения. После заседания совета НАТО-Россия у них (российской стороны – ред.) будет еще один месяц, чтобы вернуться в режим соблюдения. Очевидно, что они его нарушали годами", - заявила постоянный представитель США при НАТО.

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НАТО, Россия, Кей Бейли Хатчисон.
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