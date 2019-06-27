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Инициатива НАТО "Четыре тридцатки" готова на 70%

Инициатива НАТО "Четыре тридцатки" готова на 70%
18:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: НАТО уже сформировал 70% подразделений, требующихся для сил постоянной готовности и быстрого реагирования "Четыре тридцатки".

К 2020 году страны-члены НАТО завершат работу в рамках инициативы по обеспечению готовности сил быстрого реагирования в рамках инициативы Альянса "Четыре тридцатки" (англ. "Four thirty", "4х30"), сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы обсудили работу НАТО по обороне и сдерживанию. Сюда относятся и наша инициатива по обеспечению готовности под названием "Четыре тридцатки". Союзники обеспечат 30 боевых кораблей, 30 сухопутных батальонов, 30 воздушных эскадрилий, готовых в течении 30-ти дней", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в четверг в Брюсселе по итогам встречи министр обороны стран-членов НАТО.

"Мы уже сформировали порядка 70% требующихся сил. Работа еще не закончена, но к концу этого года мы планируем полностью завершить укомплектование", - добавил генсек Альянса.

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Как сообщалось, 11 июля 2018 года НАТО официально утвердил новую инициативу о готовности сил Альянса, получившую название "Четыре тридцатки". В соответствии с новой инициативой Североатлантический альянс планирует к 2020 году создать 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться при необходимости в течение 30 дней или быстрее.

В НАТО поясняли, что инициатива необходима, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил Альянса в случае "кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта". Предполагается, что эти силы могут быть стянуты из всех стран Альянса в случае возникновения кризисных ситуаций для поддержки размещенных в Прибалтике и Польше натовских сил.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Альянс, Четыре тридцатки.
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