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Хельме: Эстония должна прекратить свое участие в ПАСЕ

Хельме: Эстония должна прекратить свое участие в ПАСЕ
10:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ вызвало возмущение многих стран, включая Эстонию.

Эстонии следовало бы прекратить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы после того, как полномочия российской делегации были полностью восстановлены.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, сообщает Postimees.

"Западной Европе нужно дать мощный сигнал, что государственно-правовой нигилизм неприемлем. Эстония должна прекратить свое участие в ПАСЕ, сотрудничество со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации", - считает он.

По словам Хельме, такое решение, принятое в отношении страны, которая совершила военное нападение на два государства-члена Европейского совета, показало, какой будет реакция европейских институтов на возможную военную агрессию в отношении стран Балтии.

"Будет порицание и символическое наказание, которое отменят после истечения пяти лет, чтобы сохранить диалог с агрессором", - убежден эстонский политик.

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ПАСЕ, Эстония, Россия, Совет Европы, Март Хельме.
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