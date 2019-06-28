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Преемница Меркель поддержала сохранение санкций против РФ

Преемница Меркель поддержала сохранение санкций против РФ
19:52 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Глава партии власти Германии защитила санкции против РФ, назвав российские власти "режимом".

Глава немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что поддерживает продолжение экономических санкций ЕС против России несмотря на критику этого шага со стороны деловых кругов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я знаю, что экономические санкции - тяжелые для многих компаний", - сказала Крамп-Карренбауэр на встрече с владельцами семейных предприятий в Берлине в пятницу, 28 июня.

"Но, честно говоря, мне еще никто не назвал лучшей альтернативы, кроме того, что мы пожимаем плечами и говорим: ну что ж, тогда так и будет", - отметила руководительница ХДС.

По ее словам, аннексировав Крым, а также своей агрессией на Донбассе Россия нарушила международное право, и ЕС не мог это принять.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр раскритиковала действия России и назвала российские власти "режимом".

"Я чувствую определенную сдержанность по отношению к стране и прежде всего в отношении режима, который, как мы знаем, всеми силами пытается дестабилизировать нашу политическую систему в Европе и здесь в Германии, используя цифровые технологии и распространяя фейковые новости, которые раньше мы называли пропагандой", - подчеркнула глава немецких консерваторов.

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Все по теме:

Германия, Россия, Санкции, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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