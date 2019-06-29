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Центробанк Европы попробует "расшевелить" экономику еврозоны, снизив ставку

Центробанк Европы попробует "расшевелить" экономику еврозоны, снизив ставку
04:43 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: ЕЦБ готов снизить процентные ставки.

Европейский центробанк в июле пошлет сигнал о готовности снизить процентные ставки, а в сентябре снизит их, чтобы вновь попытаться расшевелить экономику еврозоны.

Об этом пишет Bloomberg.

Необходимость дополнительной поддержки стала актуальной, когда президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что потребуются новые стимулы, если прогнозы не улучшатся.

Он сказал, что продолжительная неопределенность, в значительной степени обусловленная торговой напряженностью, означает, что понижательные риски для роста и инфляции материализовались.

Большинство опрошенных агентством Блумберг экономистов ожидают, что на заседании 25 июля Совет управляющих изменит свою формулировку, чтобы показать, что ставки могут быть понижены. Нынешняя версия формулировки подразумевает, что ставки останутся на "текущих уровнях, по крайней мере до конца первой половины 2020 года".

Респонденты ожидают, что ставка по депозитам, уже находящаяся на рекордно низком уровне, будет снижена на 10 базисных пунктов до минус 0,5% в сентябре. HSBC прогнозирует повторное снижение на ту же величину в декабре, а ABN Amro ждет такого шага в начале следующего года.

Денежные рынки закладывают в цены снижение стоимости заимствований на 10 базисных пунктов в сентябре.

Центробанк ранее надеялся начать медленно возвращаться к повышению ставок где-нибудь в следующем году, но теперь его ждет затяжной период еще более мягкой монетарной политики, поскольку приходится давать отпор протекционизму, проводимому США, который наносит ущерб мировой экономике.

Ожидается, что Федеральная резервная система тоже понизит ставку в этом году, а Австралия, Россия, Индия, Чили и другие страны уже начали смягчать монетарную политику.

Экономисты во многом разделились по вопросу о возобновлении ЕЦБ масштабной покупки активов в ближайшее время - такого сценария не ждет большинство.

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Центробанк завершил программу количественного смягчения лишь в конце прошлого года, купив облигации на 2,6 триллиона евро с 2015 года.

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ЕЦБ, Еврозона, Экономика, Центробанк.
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