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Эрдоган о санкциях за С-400: Трамп заявил, что этого не произойдет

Эрдоган о санкциях за С-400: Трамп заявил, что этого не произойдет
13:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава Белого дома Дональд Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400.

Власти США не будут вводить санкции против Анкары за покупку у России систем ПВО С-400, заявил в субботу в Осаке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", - цитируют слова Эрдогана турецкие СМИ.

Как сообщалось, он также заявил, что Турция на данном этапе не может отказаться от контракта по С-400.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над решением проблемы с С-400. При этом он счел, что вины Эрдогана в создавшейся ситуации нет, так как изначально Турция собиралась купить у США ракеты Patriot, но предыдущая американская администрация отказалась от этой сделки. Это, по словам Трампа, и вынудило Анкару искать иных поставщиков.

Президент США высказал такое мнение в ответ на вопрос журналиста о возможных санкциях против Турции. Теме не менее, о возможности введения ограничительных мер против Анкары Трамп не сказал ни слова.

США поставили ультиматум Турции по российским С-400

США выступают против поставки С-400 Турции, так как считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

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Все по теме:

Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, С-400.
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