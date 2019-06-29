Скачать
Суббота, 29.06.2019
"Азов" доказал использование оккупантами "Л/ДНР" российских БПЛА
"Азов" доказал использование оккупантами "Л/ДНР" российских БПЛА
Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma
Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma
Названы возможные даты реванша Джошуа - Руис
Названы возможные даты реванша Джошуа - Руис
Украинская певица записала аматорский клип на песню KAZKA
Украинская певица записала аматорский клип на песню KAZKA

Поклонникам правительства Эстонии предлагают скидки на гостинницу

Поклонникам правительства Эстонии предлагают скидки на гостинницу
14:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Эстонский гостиничный комплекс предлагает скидки тем посетителям, кто поддерживает правительство.

Гостиничный комплекс недалеко от озера Пюхаярве на юге Эстонии решил привлечь новых постояльцев необычным рекламным объявлением — скидки до 50% предоставлялись тем клиентам, которые поддерживают правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сообщает издание, многие восприняли это объявление с юмором , решив что таким образом владельцы гостиничного комплекса хотели проверить реакцию постояльцев.

Впрочем, по словам представителей Департамента защиты прав потребителей, хотя вопросы ценообразования не входят в сферу управления государства, однако объявление вызывает вопросы – скидка дается за полную поддержку коалиции или ее отдельные действия. "Все-таки можно было бы более четко обозначить критерии", — отмечают в Департаменте.

Впрочем, отмечает издание, вскоре гостиница убрала свое необычное объявление. И теперь постояльцы, независимо от своих политических взглядов, платят одинаково за бронирование номеров.

Впрочем, это не первый случай, когда в Эстонии предлагались скидки на основании политических убеждений. Похожие ценовые предложения, основанные на политических убеждениях, встречались в нашей. Так, например, чуть более месяца назад одна автомастерская на юге Эстонии представляла хорошие скидки членам ультраправой партии EKRE.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Эстония, Гостиница, Отель, Клиенты, Скидка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
03 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
04 В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
05 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
На выходных в Украине похолодает: когда жара
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
Ольга Сумская показала дочь-выпускницу: фото
Ольга Сумская показала дочь-выпускницу: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь