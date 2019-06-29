Поклонникам правительства Эстонии предлагают скидки на гостинницу

Новости мира: Эстонский гостиничный комплекс предлагает скидки тем посетителям, кто поддерживает правительство.

Гостиничный комплекс недалеко от озера Пюхаярве на юге Эстонии решил привлечь новых постояльцев необычным рекламным объявлением — скидки до 50% предоставлялись тем клиентам, которые поддерживают правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сообщает издание, многие восприняли это объявление с юмором , решив что таким образом владельцы гостиничного комплекса хотели проверить реакцию постояльцев.

Впрочем, по словам представителей Департамента защиты прав потребителей, хотя вопросы ценообразования не входят в сферу управления государства, однако объявление вызывает вопросы – скидка дается за полную поддержку коалиции или ее отдельные действия. "Все-таки можно было бы более четко обозначить критерии", — отмечают в Департаменте.

Впрочем, отмечает издание, вскоре гостиница убрала свое необычное объявление. И теперь постояльцы, независимо от своих политических взглядов, платят одинаково за бронирование номеров.

Впрочем, это не первый случай, когда в Эстонии предлагались скидки на основании политических убеждений. Похожие ценовые предложения, основанные на политических убеждениях, встречались в нашей. Так, например, чуть более месяца назад одна автомастерская на юге Эстонии представляла хорошие скидки членам ультраправой партии EKRE.