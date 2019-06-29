Скачать
Суббота, 29.06.2019
У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области
У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области
В июне на водоемах Украины утонули 42 ребенка
В июне на водоемах Украины утонули 42 ребенка
Названы возможные даты реванша Джошуа - Руис
Названы возможные даты реванша Джошуа - Руис
Редкие кадры: Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании
Редкие кадры: Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании

В Чехии может расколоться коалиция из-за решения Земана

В Чехии может расколоться коалиция из-за решения Земана
15:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: Отказ президента Чехии увольнять министра культуры может привести к правительственному кризису.

Президент Чехии Милош Земан отказался подписывать правительственное представление на замену кандидатуры министра культуры, что может привести к выходу из коалиции социал-демократов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Actualne.cz.

Конфликт возник в последствии желание социал демократов назначить на должность министра культуры, который входит, Михала Шмарда. Соответствующее представление с освобождением действующего министра Антонина Станек и назначением Шмарда Земану направил премьер-министр Андрей Бабиш.

Однако Земан отказался подписывать это представление. "Кто здесь президент? Президент - это тот, кто назначает и увольняет министров. Конституция не устанавливает срока для того, чтобы президент ответил на предложение обмена двумя министрами", - заявил он.

Вместе с тем, он выступает против замены министра, мотивируя это тем, что "Станек был мэром Оломоуц, а это очень культурный город".

Такой демарш заставил социал-демократов говорить о возможности выхода из коалиции. Впрочем, по словам Земана, даже в таком случае действует правительство устоять. "В таком случае социал-демократы просто осуществят коллективное самоубийство. Потому что они никогда не попадет к власти", - сказал он, добавив, что в таком случае их место в коалиции займут правая партия SPD.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, Милош Земан, Президент Чехии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
03 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
04 В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
05 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
На выходных в Украине похолодает: когда жара
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
Эксперты высказали мнение о супах
Эксперты высказали мнение о супах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь