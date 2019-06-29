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ЕС завершил переговоры о создании ЗСТ с Южной Америкой

ЕС завершил переговоры о создании ЗСТ с Южной Америкой
15:26 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: ЕС создаст зону свободной торговли с Южной Америкой

ЕС завершил переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Южной Америки.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews, об этом на саммите G20 в Японии заявила комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстром.

Впрочем, это соглашение еще должны принять страны ЕС и Европарламент. Это будет непросто, ведь против этого соглашения в ЕС выступает мощное аграрное лобби, в частности - профсоюз фермеров ЕС. Они опасаются резкого роста импорта говядины. Такое опасение разделяет и правительство Франции.

С такой оценкой не согласен комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Фил Хоган. Признав беспокойство фермеров, в том числе с его собственной страны, Ирландии, он отмечает, что соглашение о свободной торговле должен открыть новые рынки для фермеров ЕС.

Экологические организации также выступают против, утверждая, что соглашение может усилить вырубку лесов в Южной Америке. Чтобы немного их успокоить, соглашение содержит упоминание о Парижское соглашение об изменении климата, а также имеет специальный раздел о сохранении лесов и трудовые права.

Напомним, Южный общий рынок (МЕРКОСУР) охватывает рынки Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругваем. Членом организации является и Венесуэла, но пока ее членство приостановлено.

Согласно будущего соглашения, ЕС получит снижение тарифов на такие товары, как автомобили и вино, и упростит выход своих компании на южноамериканский рынок. Как считается, это даст для ЕС даже больший экономический эффект, чем соглашение ЗСТ с Японией.

Между тем страны Южной Америки получат квоту на экспорт говядины на 99 000 тонн по льготному тарифу 7,5%, а также тарифные квоты на экспорт сахара и птицы - обе по по 180 000 тонн.

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ЕС, Южная Америка, G20, ЗСТ, Сесилия Мальмстром.
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