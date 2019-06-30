Президент Румынии не будет возглавлять Европейский совет

Новости мира: Клаус Йоханнис: Я - президент Румынии и не желаю быть председателем Европейского совета.

Президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг информацию о том, будто он намерен покинуть пост ради участия в выборах главы Европейского совета.

Об этом Йоханнис заявил на заседании Демократического форума немцев, проживающих в Румынии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Хочу публично заявить: я - президент Румынии, и желаю оставаться президентом Румынии, а не председателем Европейского совета. В нашей стране многое еще предстоит сделать, и мне бы хотелось внести свой вклад в дело дальнейшего процветания Румынии", - заверил глава государства.

Ранее несколько влиятельных румынских и западных СМИ назвали Клауса Йоханниса среди главных претендентов на должность главы Европейского совета.