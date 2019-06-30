В Мадриде тысячные климатические протесты против мэра

Новости мира: Жители Мадрида ополчились против климатической инициативы местного мэра.

Демонстранты в Мадриде выступили против инициативы нового мэра города отменить ограничения на въезд автомобилей, введенного с целью борьбы с загрязнением воздуха.

Об этом информирует BBC.

«Тысячи демонстрантов заполонили улицы Мадрида в субботу, чтобы выступить против решения новоизбранного консервативного мэра по отмене ограничений на загрязнение окружающей среды автомобилями», - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что акцию протеста вызвало решение городского совета отменить запрет для большинства бензиновых и дизельных автомобилей на въезд в центр Мадрида.

Это ограничение было направлено на то, чтобы город соответствовал правилам ЕС относительно чистого воздуха.

Новый мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, который вступил в должность 15 июня, отказался от этой схемы, введенной в ноябре прошлого года бывшим мэром Мадрида.

Нового мэра поддержали некоторые партии, включая центристская Ciudadanos ("Граждане) и крайне правую VOX. Они выступают против плана борьбы с загрязнением, известного как "Madrid Central".