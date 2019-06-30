ЕС и Вьетнам намерены ликвидировать 99% всех таможенных сборов

Новости мира: ЕС и Вьетнам подписали договор о свободной торговле.

Представители Евросоюза и Вьетнама в воскресенье, 30 июня, подписали договор о свободной торговле, которое позволит ликвидировать 99% таможенных сборов.

Документ подписали еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и министр по вопросам бизнес-среды, торговли и предпринимательства Румынии Штефан Раду Опря в присутствии вьетнамского премьер-министра Нгуена Суан Фука, сообщает DW.

"В соответствии с соглашением, ЕС и Вьетнам ликвидируют 99% всех таможенных сборов. Соглашение также частично отменит барьеры перед ЕС, открывая доступ европейским компаниям к вьетнамскому рынка услуг и закупок", - отмечается в сообщении.

Обе стороны ожидают, что договор принесет им значительную экономическую выгоду. В частности, в ЕС предполагают, что она будет способствовать 15-процентному росту ВВП блока в долгосрочной перспективе.

Этот договор еще должен одобрить Европейский парламент, часть представителей которого ранее выражали обеспокоенность состоянием соблюдения прав человека вьетнамским правительством. Кроме того, ранее правозащитники призвали европейских политиков к тому, чтобы те требовали больших политических реформ от Ханоя перед подписанием соглашения.

Вьетнам - страна, которой руководят представители коммунистической партии. В частности, американская группа по мониторингу прав человека 88 Project насчитывает 263 узников совести во вьетнамских тюрьмах. Однако коммунистическое правительство настаивает, что в стране нет политических заключенных.