Новости мира: Ливийские деньги должны быть использованы для компенсации жертвам Ирландской республиканской армии (ИРА), заявил Доддс.

Лидер Демократической юнионистской партии в парламенте Великобритании Найджел Доддс призвал Терезу Мэй национализировать ливийские активы, "замороженные" в британских банках. Об этом информирует The National.

«Британский премьер-министр Тереза Мэй должна использовать свои последние дни в должности, чтобы национализировать ливийские активы, "замороженные" в Великобритании, чтобы выплатить компенсацию жертвам ирландского терроризма», - заявил Доддс в воскресенье.

Британское правительство подтвердило на прошлой неделе, что в течение последних трех лет он получил 17 миллионов фунтов стерлингов процентов от 12 миллионов фунтов стерлингов, замороженных с 2011 года, когда был убит лидер Ливии Муамар Каддафи.

ИРА - военизированная группа, выступающая за выход Северной Ирландии из состава Великобритании. Методом борьбы ИРА были террористические акты, жертвами которых стали сотни людей.

Ливийский режим полковника Муамара Каддафи поставлял миллионы фунтов стерлингов, оружие и взрывчатые вещества боевикам ИРА для осуществления вооруженной борьбы против британского правительства.