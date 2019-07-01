Главой Гагаузской автономии в Молдове переизбрали Ирину Влах

Новости мира: Таковы предварительные итоги голосования, обнародованные центральной избирательной комиссией автономии.

Победу на выборах башкана (главы) Гагаузского автономно-территориального образования на юге Молдовы одержала действующий руковдитель региона Ирина Влах.

После оглашения предварительных результатов Влах поблагодарила всех, кто не остался равнодушным и пришел на избирательные участки. С победой ее уже поздравил президент Молдовы Игорь Додон.

По данным избиркома, явка на выборах составила чуть более 50%.

Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 30 июня, на юге Молдовы прошли выборы руководителя Гагаузской автономии.

В бюллетени для голосования были включены четыре кандидата: Ирина Влах, Сергей Чимпоеш, Иван Бургуджи и Дмитрий Манол. Один из претендентов на пост башкана – Василий Аладов - был снят с предвыборной гонки по решению высшей судебной палаты Молдовы.

Гагаузское автономно-территориальное образование было создано на юге Молдовы в 1994 году. В его состав входят несколько районов с компактным проживанием гагаузов (народ тюркского происхождения, исповедующий православие). Население региона составляет более 150 тыс. человек. В Гагаузии действует собственный законодательный орган (народное собрание), а башкан автономии является членом правительства Молдовы.