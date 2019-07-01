Экс-премьер Молдовы открыл собственный сайт из тюрьмы

Новости мира: Экс-премьер Молдовы Влад Филат, отбывающий тюремное наказание за коррупцию, открыл собственный сайт.

Бывший глава правительства Молдовы, экс-лидер Либерально-демократической партии Влад Филат, отбывающий тюремное наказание за коррупцию, открыл собственный сайт.

Посетители сайта Filat.md, владеющие молдовским (румынским) языком, могут узнавать новости и получать разнообразную информацию о Владе Филате.

Сайт открывается лозунгом «Правда победит».

Как сообщал Укринформ, Влад Филат был задержан осенью 2015 года по обвинению в коррупции. Суд приговорил экс-премьера к девяти годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в одном из пенитенциарных учреждений Кишинева.