Июньская жара побила в Австрии все рекорды

Новости мира: Июнь принес много рекордов в Австрии.

В течение июня более на более чем 100 метеостанциях в австрийской части Альп зафиксировали рекордно высокую температуру.

Об этом сообщает "Австрийское агентство печати" со ссылкой на данные Центрального института метеорологии и геодинамики Австрии (ZAMG).

"Это очень впечатляет. Июнь принес много рекордов. У нас в Австрии сейчас 270 измерительных пунктов и более чем на 100 из них вдоль северной части Альп были зафиксированы рекорды", - заявил представитель ZAMG Райнер Кальтенбергер.

В частности, в последний день июня было зафиксировано +38,5°C в Иннсбрука - рекордная жара за все время наблюдения в федеральной земле Тироль. В воскресенье рекордные +37,4°C - в Верхней Австрии и Зальцбурга, а также +37,3°C в Штирии.

По прогнозам синоптиков, в понедельник на востоке Австрии ожидается до +38°C.