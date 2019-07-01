В Тбилиси произошло небольшое землятресение

В столице Грузии Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,9.
Об этом сообщают Новости-Грузия.
"По данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение оценивается магнитудой 2,9", - говорится в сообщении.
Толчки были зафиксированы в 15:33 по тбилисскому времени.
Согласно предварительной информации, эпицентр землетрясения находился в центре Тбилиси, в Ваке-Сабурталинском районе.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло 22 июня в сейсмоактивном регионе Вранча на территории Румынии.