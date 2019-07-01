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В Тбилиси произошло небольшое землятресение

В Тбилиси произошло небольшое землятресение
19:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сегодня, в понедельник днем в Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,9.

В столице Грузии Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,9.

Об этом сообщают Новости-Грузия.

"По данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение оценивается магнитудой 2,9", - говорится в сообщении.

Толчки были зафиксированы в 15:33 по тбилисскому времени.

Согласно предварительной информации, эпицентр землетрясения находился в центре Тбилиси, в Ваке-Сабурталинском районе.

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Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло 22 июня в сейсмоактивном регионе Вранча на территории Румынии.

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Грузия, Землетрясение, Тбилиси, Магнитуда.
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