ЕС призвал Иран воздержаться от шагов, подрывающих СВПД

Новости мира: В ЕС обеспокоены превышением Ираном допустимых запасов низкообогащенного урана.

Евросоюз призывает Иран отказаться от превышения лимита запасов низкообогащенного урана и воздерживаться от шагов, подрывающих Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявила "Интерфаксу" в понедельник в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы выражаем обеспокоенность тем, что Иран превысил лимит предусмотренных СВПД запасов низкообогащенного урана, о чем сегодня сообщило МАГАТЭ. В этой связи мы тесно сотрудничаем с другими участниками Совместной комиссии (СВПД)", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, "продолжение полной реализации СВПД имеет решающее значение для надежности соглашения".

"ЕС остается полностью приверженным соглашению, пока Иран продолжает полностью выполнять свои ядерные обязательства", - напомнила Коцьянчич принцип Евросоюза по отношению к СВПД.

"Отмечая, что Иран соблюдал свои обязательства в течение 14 месяцев после выхода США из СВПД, как это подтверждалось МАГАТЭ, мы настоятельно призываем Иран отказаться от этого шага и воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку", - подчеркнула представитель Могерини.