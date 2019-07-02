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ЕС призвал Иран воздержаться от шагов, подрывающих СВПД

ЕС призвал Иран воздержаться от шагов, подрывающих СВПД
05:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В ЕС обеспокоены превышением Ираном допустимых запасов низкообогащенного урана.

Евросоюз призывает Иран отказаться от превышения лимита запасов низкообогащенного урана и воздерживаться от шагов, подрывающих Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявила "Интерфаксу" в понедельник в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы выражаем обеспокоенность тем, что Иран превысил лимит предусмотренных СВПД запасов низкообогащенного урана, о чем сегодня сообщило МАГАТЭ. В этой связи мы тесно сотрудничаем с другими участниками Совместной комиссии (СВПД)", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, "продолжение полной реализации СВПД имеет решающее значение для надежности соглашения".

"ЕС остается полностью приверженным соглашению, пока Иран продолжает полностью выполнять свои ядерные обязательства", - напомнила Коцьянчич принцип Евросоюза по отношению к СВПД.

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"Отмечая, что Иран соблюдал свои обязательства в течение 14 месяцев после выхода США из СВПД, как это подтверждалось МАГАТЭ, мы настоятельно призываем Иран отказаться от этого шага и воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку", - подчеркнула представитель Могерини.

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Все по теме:

ЕС, Иран, Майя Коцьянчич, Ядерная сделка, СВПД.
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