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Демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ обьявили уже 8 стран

Демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ обьявили уже 8 стран
12:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: К 7 странам, ранее обьявившим демарш в ПАСЕ из-за возвращения России, присоединилась Швеция.

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег... К финальному заявлению, которое было от семи стран, относительно возвращения России присоединились депутаты от Швеции", - отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы. 

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ подтвердила в полном объеме, без каких-либо ограничений, полномочия делегации РФ.

7 стран-членов СЕ, среди которых Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.

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ПАСЕ, Швеция, РФ, Демарш в ПАСЕ.
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