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Рютте рассказал о разговоре с Путиными о MH17

Рютте рассказал о разговоре с Путиными о MH17
10:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: На полях саммита G20 состоялась встреча премьера Нидерландов Марка Рютте и лидера РФ Владимира Путина, в ходе которой обсуждалась катастрофа МН17.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на саммите G20 в Осаке он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу катастрофы лайнера "Малазийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году.

"Я говорил с президентом Путиным об MH17. Для Нидерландов и для многих других стран мира это все еще незаживающая рана. Так что, если у меня будет возможность обсуждать это с российским президентом, я буду так делать. Мы говорили об этом, и я продолжу делать это при подходящем случае", - цитирует слова премьера нидерландская телерадиокомпания RTL.

При этом премьер не стал раскрывать детали разговора с Путиным. "Я не могу рассказывать что-либо об этом. Дискуссии должны носить конфиденциальный характер, в том числе из-за крайне высокой щепетильности вопроса. И очень важно, чтобы я пользовался каждой возможностью поговорить с российским руководством об MH17", - отметил Рютте.

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Также он отказался поделиться информацией о реакции Путина. "Я никогда не могу говорить, какая ответная реакция у моего партнера по разговору, из-за соблюдения конфиденциальности и из-за того, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени моего партнера по разговору", - пояснил премьер.

"Боинг-777" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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Международная совместная следственная группа (ССГ) 26 июня назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".

RTL напоминает, что в ССГ также заявили, что Россия не сотрудничает с международным следствием по этому делу.

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G20, Владимир Путин, Осака, Марк Рютте, MH17.
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