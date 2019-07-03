"Зеленая" студентка стала самым молодым депутатом Европарламента

Новости мира: Студентка из Дании Кира Петер-Хансен стала самым молодым депутатом в истории Европарламента.

В новом Европейском парламенте, который начал работу 2 июля, будет работать самый молодой депутат в его истории - 21-летняя студентка из Дании Кира Петер-Хансен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На момент избрания на майских выборах Петер-Хансен все еще училась в университете. Она стала евродепутатом от партии "Зеленых" и вошла во фракцию "Зеленые - Европейский свободный альянс". Одна из ее коллег является кандидатом на пост президента Европарламента.

По мнению Петер-Хансен, Европарламент в настоящее время более прогрессивен, чем Комиссия и Совет, в решении проблемы изменения климата, и она выразила надежду, что ЕС в целом сохраняет преданность Парижскому климатическому соглашению.

"Перемещение 3000 человек из Брюсселя в Страсбург каждый месяц неблагоприятно для климата", - сказала она, добавив, что действительно думала о том, как уменьшить свой углеродный след при поездках на парламентские сессии.

Она сказала, что намерена ехать прямо в Страсбург из Брюсселя на поезде, а не летать в Данию и обратно между заседаниями.

Предыдущим рекордсменом среди молодых депутатов Европарламента была немка Илка Шредер, которой был 21 года и 5 месяцев на момент избрания в 1999 году.