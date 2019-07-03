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В Страсбурге избрали президента Европейского парламента

В Страсбурге избрали президента Европейского парламента
14:26 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Европарламенте во втором раунде определили президента, который будет занимать должность следующие 5 лет.

Президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во втором раунде голосования Сассоли, представляющего группу "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334. В первом раунде для победы ему не хватило 7 голосов.

Для избрания кандидату необходимо было набрать 50% + 1 голос. Голосование проходило бюллетенями по тайной процедуре.

Второе место занял чех Ян Заградил от фракции "Европейские консерваторы и реформисты" - 160 голосов.

Представительница Германии Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" набрала 119 голосов, испанку Сиру Рего от левой политической группы "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера" поддержали 43 евродепутата.

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63-летний Сассоли долгое время работал журналистом в Италии, в 2009 ушел в политику и был избран в Европарламент от Демократической партии, которая в то время была при власти в стране.

В 2014 году он снова стал евродепутатом от Демпартии и был избран на должность вице-президента Европарламента.

Отметим, что предыдущим президентом Европарламента также был представитель Италии - Антонио Таяни.

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Европарламент, ЕП, Европейский парламент, Выборы в Европарламент, Давид-Мария Сассоли.
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