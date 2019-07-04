Парламентские выборы пройдут в Австрии в конце сентября

Новости мира: После всех необходимых законодательных процедур дату опубликуют в бюллетене газеты "Винер цайтунг".

Правительство Австрии приняло решение назначить выборы в Национальный совет страны на 29 сентября, сообщает в среду агентство АПА со ссылкой на представителя федерального канцлера.

Согласно местному законодательству, выборы должны быть назначены как минимум через 82 дня после 9 июля. Таким образом, выбор пал на последнее воскресенье сентября.

Между тем, газета Handelsblatt пишет, что бывший канцлер Австрии, председатель "Австрийской народной партии" (АНП) Себастьян Курц планирует в своей предвыборной программе сделать ставку на защиту климата вместо темы миграционной политики.

Со своей стороны газета Handelsblatt отмечает, что эта ставка может сработать, поскольку "глобальное потепление является важной темой для молодых избирателей Австрии".

Однако в адрес 32-летнего политика также звучит и критика. Его оппоненты считают смену главной темы предвыборной программы Курца "пиар ходом".

Согласно первому статистическому опросу, который был проведен после скандала, приведшего к кризису в австрийской политике, рейтинг АНП во главе с Курцем вырос на четыре процентных пункта - до 38%. В то же время рейтинг партии Австрийской партии свободы (АПС), по данным агентства Bloomberg, упал на пять процентных пунктов - до 18%.

В мае из-за публикации скандального видео с поста ушел бывший вице-канцлер страны от правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе. На видео Штрахе соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании.

После этого австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству канцлера Себастьяна Курца, которое было сформировано силами АНП, которую он возглавляет, и АПС, лидером которой был Штрахе.