Разрешение на долгосрочное проживание в Польше имеет 400 тыс иностранцев, половина из них - украинцы

Новости мира: Число украинцев, имеющих разрешения на длительное проживание в Польше, выросло до 200 тысяч.

Количество иностранцев, имеющих действительные разрешения на долгосрочное проживание в Польше, выросло до 400 тысяч человек, почти половину из них составляют украинцы.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на данные Управления по делам иностранцев Польши, передает "Европейская правда".

Так, количество иностранцев с разрешением на долгосрочное проживание в Польше в течение двух лет увеличилось на 10 тысяч. Большинство иностранцев приезжают в Польшу в поисках работы.

Десять самых представленных стран происхождения в настоящее время: Украина - 199 000 человек, Беларусь - 23 000, Германия - 21,3 тысячи, Россия - 12 200, Вьетнам - 12 100, Индия – 9600, Китай - 8700, Италия - 8400, Великобритания - 6000 и Испания - 5800.

За последние два года наибольший рост в группе иностранцев с действительным видом на жительство касался украинцев – 72 тыс., белорусов - 9,5 тыс., граждан Индии - 3,9 тыс. и Грузии - 2,7 тыс. человек.

Почти 56% иностранцев - люди в возрасте 20-39 лет, примерно 31% - в диапазоне 40-59 лет и 10% - молодые люди до 20 лет. Среди иностранцев с долгосрочными разрешениями на проживание в Польше преобладают мужчины - 246,6 тыс. (61%).