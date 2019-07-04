Скачать
Четверг, 04.07.2019
Разумков о реинтеграции Донбасса: Шапкозакидательством мы заниматься не будем
Разумков о реинтеграции Донбасса: Шапкозакидательством мы заниматься не будем
МИД: Парламент не обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами
МИД: Парламент не обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу
Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу

Разрешение на долгосрочное проживание в Польше имеет 400 тыс иностранцев, половина из них - украинцы

Разрешение на долгосрочное проживание в Польше имеет 400 тыс иностранцев, половина из них - украинцы
13:38 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Число украинцев, имеющих разрешения на длительное проживание в Польше, выросло до 200 тысяч.

Количество иностранцев, имеющих действительные разрешения на долгосрочное проживание в Польше, выросло до 400 тысяч человек, почти половину из них составляют украинцы.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на данные Управления по делам иностранцев Польши, передает "Европейская правда".

Так, количество иностранцев с разрешением на долгосрочное проживание в Польше в течение двух лет увеличилось на 10 тысяч. Большинство иностранцев приезжают в Польшу в поисках работы.

Десять самых представленных стран происхождения в настоящее время: Украина - 199 000 человек, Беларусь - 23 000, Германия - 21,3 тысячи, Россия - 12 200, Вьетнам - 12 100, Индия – 9600, Китай - 8700, Италия - 8400, Великобритания - 6000 и Испания - 5800.

За последние два года наибольший рост в группе иностранцев с действительным видом на жительство касался украинцев – 72 тыс., белорусов - 9,5 тыс., граждан Индии - 3,9 тыс. и Грузии - 2,7 тыс. человек.

Почти 56% иностранцев - люди в возрасте 20-39 лет, примерно 31% - в диапазоне 40-59 лет и 10% - молодые люди до 20 лет. Среди иностранцев с долгосрочными разрешениями на проживание в Польше преобладают мужчины - 246,6 тыс. (61%).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Польша, Украинцы, Заробитчане.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день
03 "Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах
04 Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
05 Посол оценил результаты визита Зеленского в Канаду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вице-президент ЕК озвучил &quot;приоритет номер один&quot; для ЕС
Вице-президент ЕК озвучил "приоритет номер один" для ЕС
Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Папа Римский намерен поговорить с Путиным об Украине
Папа Римский намерен поговорить с Путиным об Украине
Первые фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
Первые фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь