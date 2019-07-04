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Власти Косово запретили въезд чиновникам из Сербии

Власти Косово запретили въезд чиновникам из Сербии
14:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: Приштина запретила въезд всем чиновникам из Сербии из-за подозрений в подрыве политической ситуации.

Приштина приняла решение закрыть въезд на территорию Косово и Метохии для сербских чиновников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию РТС.

Как заявил спикер главы МИД Косово Етлир Зуберай, такое решение было принято из-за "угроз для Косово со стороны Сербии, постоянной пропаганды и фейковых новостей, а также попыток спровоцировать гуманитарный кризис на севере страны".

По словам Зуберая, сербское население Косово вынуждено закрывать свои предприятия именно через политические цели Белграда.

"Министерство иностранных дел не позволит ни одному чиновнику из Белграда посетить Косово и подобные ходатайства будут отклоняться пока будет продолжаться такое поведение", - заявил он.

Отмечается, что Приштина впервые запретила въезд в Косово и Метохии для всех сербских чиновников.

Как сообщает портал B92, глава МИД Сербии Ивица Дачич возмутился такой шаг Косово. По его словам, речь идет о нарушении всех цивилизационных норм, ЕС и международное сообщество позорно умалчивают.

По словам Дачича, запрет Приштины изолирует сербское население Косово от помощи из Белграда.

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Косово, Чиновники, Запрет на вьезд, Приштина, Етлир Зуберай.
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