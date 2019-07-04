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В Берлине пылает наибольший вьетнамский рынок

В Берлине пылает наибольший вьетнамский рынок
15:14 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Дым от пожара на вьетнамском рынке в Берлине виден из разных уголках города.

В Берлине загорелся вьетнамский рынок Don Xuang Center, облака дыма видны за несколько километров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Сообщение о пожаре поступило в 12:09 в четверг. По предварительным данным, пожар начался с контейнеров на территории рынка, однако перекинулся на весь складской комплекс, который сейчас охвачен пламенем.

В ликвидации пожара принимают участие 90 пожарных, которые пытаются потушить огонь с нескольких сторон. Столб дыма от пожара заметен в разных уголках Берлина.

Жителей близлежащих районов предупредили о сильном задымлении и рекомендовали закрыть окна и двери и выключить кондиционеры.

Движение транспорта по дорогам в районе места пожара перекрыли.

Наибольший вьетнамский рынок в Берлине расположен в восточной части города, в районе Лихтенберг. Около двух тысяч магазинов предлагают на территории рынка одежду, электронику, продукты питания, игрушки, обувь, сумки. Здесь также расположены рестораны, парикмахерские, салоны страхование и другие предприятия.

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Пожар, Берлин, Don Xuang Center, Вьетнамский рынок.
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