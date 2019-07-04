Диск с фильмом "Грех" подарил Путин Папе Римскому

Новости мира: На встрече в Апостольском дворце российский президент Владимир Путин и Папа Римский обменялись подарками.

Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы в Папской библиотеке Апостольского дворца, которая продолжалась 45 минут. Российский президент привез с собой в качестве презента диск с фильмом "Грех", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело.

Понтифик в свою очередь преподнес Путину Послание к Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-й годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

На медали шестого года понтификата воссоздана цитата "Ничто не теряется с миром. Все можно потерять в войне" с радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года.

Рассказывая о гравюре, Папа Римский отметил, что преподносит ее в качестве подарка Путину, чтобы тот "не забыл Рим". "И чтобы вы не забыли Рим - это вам графика XVIII века", - сказал он. Путин пообещал, что найдет ей достойное место.