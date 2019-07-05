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Путин обговорил с Папой Римским ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле

Путин обговорил с Папой Римским ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле
00:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Папа Римский и Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле.

Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск в ходе аудиенции обсудили актуальные международные вопросы, в частности, Сирию, Украину и Венесуэлу, сообщает портал Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Кроме того, президент и понтифик затронули тему экологии, а также "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России", говорится в заявлении, зачитанном и.о. директора пресс-службы Святого престола Алессандро Джизотти.

Папа Франциск выразил "искреннее и невероятное удовлетворение" от встречи с Путиным, сообщает Джизотти.

Папа Римский намерен поговорить с Путиным об Украине

Президент России в четверг прибыл в Рим. Встреча с папой Римским стала первым пунктом его поездки. Затем Путин направился к президенту Италии Серджо Маттарелле.

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Сирия, Украина, Россия, Папа Римский, РФ, Венесуэла, Владимир Путин, Встреча.
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