Скачать
Пятница, 05.07.2019
В ООН призвали правительство Венесуэлы прекратить нарушение прав граждан
В ООН призвали правительство Венесуэлы прекратить нарушение прав граждан
Цимбалюк: Люди с повязками "СЦКК" - попытка узаконить присутствие РФ
Цимбалюк: Люди с повязками "СЦКК" - попытка узаконить присутствие РФ
Бланко-Лещук: Хочу узнать мнение тренера о моей роли в Шахтере
Бланко-Лещук: Хочу узнать мнение тренера о моей роли в Шахтере
Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов
Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов

В Риме украинцы провели акцию протеста против Путина

В Риме украинцы провели акцию протеста против Путина
03:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: В столице Италии украинцы вышли на акцию протеста против визита Путина.

В Риме община украинцев выступила против официального визита российского президента Владимира Путина в итальянскую столицу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Протест украинцев состоялся в историческом центре Рима, на площади Бокка делла Верита, под лозунгом "Остановим путинскую агрессию в Украине". Полсотни представителей сообщества выкрикивали лозунги: Putin go home; "Путин, руки прочь от Украины!".

"Диктатор, оккупировавший часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит, в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин", – отметил во время выступления глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий.

Он призвал итальянских политиков наконец-то проявить солидарность в отстаивании интересов Украины и призвать российского президента придерживаться буквы международного права и вывести с Донбасса российские войска и оружие.

Напоминаем, 4 июля в Риме с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин. В Ватикане он провел встречу с папой Римским Франциском, на которую опоздал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Протест, Папа Римский, Рим, Владимир Путин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Посол о Зеленском и Трюдо: Мне кажется, они почувствовали друг друга
03 Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
04 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
05 Климкин о преемнике Пристайко: Я желаю ему быть назначенным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В школах РФ планируют запретить телефоны
В школах РФ планируют запретить телефоны
ЕС призвал к освобождению Сенцова и Сущенко
ЕС призвал к освобождению Сенцова и Сущенко
Центризбирком зарегистрировал еще двух мажоритарщиков
Центризбирком зарегистрировал еще двух мажоритарщиков
Быстрое похудение: 7 эффективных упражнений в воде
Быстрое похудение: 7 эффективных упражнений в воде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь