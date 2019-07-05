В Риме украинцы провели акцию протеста против Путина

В Риме община украинцев выступила против официального визита российского президента Владимира Путина в итальянскую столицу. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Протест украинцев состоялся в историческом центре Рима, на площади Бокка делла Верита, под лозунгом "Остановим путинскую агрессию в Украине". Полсотни представителей сообщества выкрикивали лозунги: Putin go home; "Путин, руки прочь от Украины!".
"Диктатор, оккупировавший часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит, в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин", – отметил во время выступления глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий.
Он призвал итальянских политиков наконец-то проявить солидарность в отстаивании интересов Украины и призвать российского президента придерживаться буквы международного права и вывести с Донбасса российские войска и оружие.
Напоминаем, 4 июля в Риме с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин. В Ватикане он провел встречу с папой Римским Франциском, на которую опоздал.