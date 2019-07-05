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Молдова надеется на дальнейшую поддержку со стороны НАТО

Молдова надеется на дальнейшую поддержку со стороны НАТО
08:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Молдова заинтересована в углублении сотрудничества с НАТО.

Молдова высоко ценит конструктивный и полезный диалог с Североатлантическим альянсом НАТО и заинтересована в поддержке со стороны альянса процесса демократических реформ и модернизации оборонной сферы страны.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Молдовы по итогам встречи в Брюсселе премьер-министра Майи Санду с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Республика Молдова высоко ценит конструктивный и полезный диалог и сотрудничество с НАТО. Мы надеемся на дальнейшую поддержку со стороны Альянса демократических реформ в Молдове, а также процесса модернизации оборонной сферы нашего государства", - отметила Санду.

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Молдавский премьер и Генсек НАТО обсудили и продолжение взаимодействия в рамках Фонда поддержки Программы Партнерство ради мира и Программы «Наука ради мира и безопасности», в частности в таких областях, как уничтожение пестицидов, борьба с киберпреступностью и информационная безопасность.

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Все по теме:

Молдова, НАТО, Йенс Столтенберг, Майя Санду.
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