Молдова надеется на дальнейшую поддержку со стороны НАТО

Новости мира: Молдова заинтересована в углублении сотрудничества с НАТО.

Молдова высоко ценит конструктивный и полезный диалог с Североатлантическим альянсом НАТО и заинтересована в поддержке со стороны альянса процесса демократических реформ и модернизации оборонной сферы страны.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Молдовы по итогам встречи в Брюсселе премьер-министра Майи Санду с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Республика Молдова высоко ценит конструктивный и полезный диалог и сотрудничество с НАТО. Мы надеемся на дальнейшую поддержку со стороны Альянса демократических реформ в Молдове, а также процесса модернизации оборонной сферы нашего государства", - отметила Санду.

Молдавский премьер и Генсек НАТО обсудили и продолжение взаимодействия в рамках Фонда поддержки Программы Партнерство ради мира и Программы «Наука ради мира и безопасности», в частности в таких областях, как уничтожение пестицидов, борьба с киберпреступностью и информационная безопасность.