Европа подверглась атаке ядовитых гусениц: они вызывают астму и рвоту

Новости мира: Токсичные гусеницы своими волосками могут вызывать рвоту, астму и сыпь на коже.

Германия и Нидерланды борются с распространением ядовитых гусениц, контакт с которыми может привести к астме, рвоте и сыпи на коже.

Об этом, как передает "Европейская правда", пишет BBC.

Мягкая зима и теплая весна этого года увеличили количество личинок дубового походного шелкопряда.

В Левене (Бельгия) пожарным пришлось уничтожить гнезда опасного вида перед рок-концертом.

Гусеницы превращаются в куколок, а затем в бабочек в конце июля, и угроза снижается.

Западный Рурский регион в Германии пострадал от гусениц сильнее остальных.

Некоторые школы и парки закрывали, чтобы позволить специалистам ликвидировать гнезда на дубах.

Одна зрелая гусеница имеет около 700 тыс. волосков, которые могут распространяться ветром. В волосках находится токсин, который вызывает у человека воспаление на коже, а также слизистых оболочках глаз и горла.

Токсин, содержащийся в таком волоске, после выпадения сохраняет активность до пяти лет. Рассмотреть его почти невозможно, поэтому человек, который стал жертвой этого аллергена, может и не понять, что именно стало причиной приступа.

Фреденбаумпарк в Дортмунде был закрыт в течение трех недель, так как там обнаружили почти зараженных 500 деревьев, сообщает телекомпания Deutschlandfunk.

Телерадиокомпания RTL говорит, что гусеницы распространились по всему Люксембургу, стране покрытой лесами.

Гусеницы также заражают лесистый французский остров Корсика. Они были проблемой в некоторых частях Англии в прошлом году.