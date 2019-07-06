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Возле Гибралтара задержан танкер с украинцами на борту

Возле Гибралтара задержан танкер с украинцами на борту
01:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Около побережья Гибралтара задержали нефтяной танкер.

Королевская морская пехота военно-морского флота Вооруженных сил Великобритании задержала возле берегов Гибралтара иранский нефтяной танкер Grace 1 с украинцами на борту, который пытался доставить нефть в Сирию в обход санкций Европейского Союза.

Как сообщает сайт британского телеканала Sky News, задержание иранского танкера состоялось в четверг, 4 июля.

Сообщается, что экипаж танкера Grace 1 из 28 человек в настоящее время дает показания официальным должностным лицам Гибралтара в качестве свидетелей, а не преступников.

При этом Иран угрожает захватить британский танкер в ответ на действия британских ВМС. В частности, высокопоставленный командующий иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резаи заявил, что ”если Британия не освободит иранский нефтяной танкер, обязанностью иранских властей будет захватить британский нефтяно танкер”.

Представитель правительства Гибралтара отметил, что экипаж, который находится на борту танкера, в основном состоит из граждан Индии вместе с несколькими представителями Пакистана и Украины.

Верховный суд Гибралтара дал разрешение на 14-дневное задержание танкера.

Также сказано, что санкции Европейского Союза против правительства Сирии вступили в силу в мае 2011 года, сразу после начала режимом президента Башара аль-Асада кровавого подавления продемократических протестующих, что привело к гражданской войне в этой стране.

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Суд, Танкер, Гибралтар, Задержан.
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