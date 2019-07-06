Скачать
Суббота, 06.07.2019
Волкер: "Нормадская встреча" является позитивным сигналом (Видео)
Волкер: "Нормадская встреча" является позитивным сигналом (Видео)
Кабмин запретил ограничивать электроэнергию КП "Вода Донбасса"
Кабмин запретил ограничивать электроэнергию КП "Вода Донбасса"
Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер
Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов

В Польше задержали 12 украинцев в незаконном цехе сигарет

В Польше задержали 12 украинцев в незаконном цехе сигарет
05:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Правоохранители Польши задержали 12 граждан Украины в подпольном цехе сигарет.

В Силезском воеводстве разоблачили незаконную фабрику сигарет и задержали 12 граждан Украины и двух граждан Польши, в возрасте от 24 до 43 лет. Об этом сообщает Польское Радио.

Правоохранители изъяли почти 6 миллионов штук папирос и более 2 тонн табака. Ущерб государству оценили в более чем 8 миллионов злотых, что составляет 1,9 миллиона евро. Как сообщили в Бескидском отделе Пограничной службы, операцию по задержанию и ликвидации незаконного цеха в городе Пекари Шльонске провели в понедельник. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

«В одном из частных объектов обнаружена полная линия по производству и упаковки сигарет, в частности специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Там обнаружили также большое количество готовых сигарет и табака. Одновременно во втором объекте обнаружили склад, где находилось несколько сотен килограммов табака», - сообщили в погранслужбе.

В Польше украинца обвиняют в незаконном перевозе нелегалов

Одного из поляков разыскивали на основании ордера на арест за предыдущие преступления. Зато задержанные украинцы имели действительные документы, легализующие их пребывание в Польше. Незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах Европейского Союза под видом одной из известных иностранных марок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, Украинцы, Пограничники, Сигареты, Цех.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
03 Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
04 В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
05 Опасность гель-лака: как уберечься
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Херсонщине боевика &quot;Л/ДНР&quot; посадили на восемь лет
На Херсонщине боевика "Л/ДНР" посадили на восемь лет
Трамп советует Ирану быть осторожнее
Трамп советует Ирану быть осторожнее
В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях
В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях
ТОП-5 полезных свойств спаржи
ТОП-5 полезных свойств спаржи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь