Конфликт Ирана и США может вызвать волну беженцев

Новости мира: В Люксембурге предупреждают о последствиях эскалации конфликта между США и Ираном.

Эскалация напряженности в отношениях Ирана с Соединенными Штатами может вызвать "гигантскую волну беженцев".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в комментарии немецкому изданию Welt.

"По данным Международного агентства по атомной энергии в Вене, Иран до сих пор всегда соблюдал соглашение. С другой стороны, я могу только предупредить иранцев не начинать обогащение урана сверх того, что разрешено", - сказал Ассельборн.

Он предупредил, что превышение согласованного лимита не только приведет к ухудшению отношений между Ираном и ЕС, но также может еще больше обострить напряженность в отношениях с США.

Ассельборн предупредил, что если ситуация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном продолжит обостряться, последствия могут повлиять на Европейский Союз.

"Существует опасность, что 3 миллиона афганцев, проживающих в стране, покинут Иран. Большинство из них вряд ли вернутся в Афганистан из-за ситуации с безопасностью, но отправятся в Турцию, а затем в Европу", - сказал он.

"Существует опасность, что гигантская волна беженцев создаст серьезные проблемы для Европы", - добавил министр.

Ассельборн также сказал, что президент США Дональд Трамп совершил "полный промах" в прошлом году, объявив о выходе из ядерного соглашения.