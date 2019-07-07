Полиция ФРГ остановила выступление групп на фестивале

Новости мира: На фестивале ультраправых в Германии полицейские остановили выступления двух групп из-за нарушений.

Правоохранители остановили выступления двух из трех групп и конфисковали значительное количество пива во время рок-фестиваля в городе Темари в Тюрингии на востоке Германии. Фестиваль проходит в эти выходные и является местом сбора ультраправых. В полиции уточнили, что выступления групп вечером в пятницу, 5 июля, прекратили, ибо те нарушили условия. Одна группа сыграла запрещенную песню, а другая выполнил ту, которой не было в предварительно поданном правоохранителям список, сообщает агентство DW, передает УНН.

На фестивале 6 июля запрещено употребление алкоголя - накануне же было разрешено только пиво с содержанием алкоголя менее 2,7 процента. В субботу полицейские конфисковали 16 бочек пива и 188 упаковок с шестью банками пива.

Накануне фестиваль посетили, по оценкам полиции, около 380 человек. В первой половине дня субботы на территории фестиваля собрались до сотни человек, еще около сотни - находились в расположенной неподалеку пивной в обществе Клостер-Фесра. Это заведение является основным местом сбора ультраправых музыкантов. В нем также запретили продавать алкоголь в субботу вечером. Ожидается, что Вечером 6 июля количество посетителей фестиваля возрастет и составит от 800 до 1200 человек.

Между тем Днем 6 июля около места проведения рок-фестиваля собрались около 400 демонстрантов, выступавших против захода и присутствия ультраправых. Ожидается, что количество демонстрантов возрастет до 1100 человек и к ним присоединятся местные политики.

Порядок на фестивале и вокруг него поддерживает большое количество правоохранителей. Полиция предупредила, что изымать символику антиконституционных организаций и останавливать выполнение запрещенных песен.