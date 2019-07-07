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Сотни женщин Парижа протестовали против насилия

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Сотни женщин Парижа протестовали против насилия
12:17 Сегодня Телеграф

Новости мира: Жители Парижа вышли на акции с осуждением насилия и убийств женщин.

Сотни протестующих собрались в центре Парижа в субботу, чтобы повысить уровень осведомленности и требовать жестких действий против насилия в отношении женщин во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Крича "Хватит" и неся знаки "Стоп Фемицид" и "Планете нужны женщины живы", толпа вышла на площадь Республики в рамках демонстрации, организованной различными правозащитными общественными организациями, чтобы привлечь внимание к проблеме убийств женщин их партнерами.

Женщины всех возрастов и несколько мужчин также провели 74 секунды молчания в честь 74 женщин, которых убили во Франции в этом году, согласно данным, собранным группой в Facebook "Femicides par compagnons ou ex". Она сказала, что четырех женщин убили на этой неделе.

 

По данным Министерства внутренних дел, в 2017 году 130 женщин были убиты их супругом или партнером, по сравнению с 123 в 2016 году.

Французский министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шиаппа заявила, что правительство в сентябре начнет широкую консультацию по разработке новых мер по предотвращению фемицида.

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Париж, Франция, Женщины, Протесты, Насилие.
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