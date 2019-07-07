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Иран увеличил объемы обогащения урана: ЕС выразил "высшую степень озабоченности"

Иран увеличил объемы обогащения урана: ЕС выразил "высшую степень озабоченности"
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: ЕС выразил озабоченность повышением уровня обогащения урана Ираном.

Евросоюз "в высшей степени озабочен" объявлением Ирана об очередном шаге по отходу от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила Майя Косьянчич - пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Тегеран в воскресенье объявил, что повышает уровень обогащения урана сверх установленного СВПД уровня в 3,67%.

"Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по ядерной программе", - сказала Косьянчич.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей стороны назвал эти меры Ирана "опасным шагом", который ведет к созданию Тегераном ядерного оружия.

"Этот шаг Ирана является очень опасным, я призываю своих друзей, лидеров Франции, Великобритании, Германии: вы подписали соглашение и сказали, что в тот момент, когда они (иранцы - Ред.) пойдут на такой шаг, будут введены жесткие санкции. И где же вы?", - сказал Нетаньяху в начале заседания кабинета министров.

Тегеран в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - Ред.)", - заявил на пресс-конференции замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Необходимы новые инициативы": Иран готов к сохранению СВПД

Участники пресс-конференции не уточнили, до какого уровня будет теперь проводиться обогащение урана. Они пояснили, что обогащение "превысит 3,67%".

В то же время, накануне Али Акбар Велаяти - советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - завил, что уровень обогащения планируется поднять до 5%. Он подчеркнул, что этот уран будет использоваться исключительно в мирных целя, в частности, на АЭС в Бушере.

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ЕС, Иран, Уран, СВПД.
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