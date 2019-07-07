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Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о захвате Россией части Грузии

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о захвате Россией части Грузии
17:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Epa

Новости мира: Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ОБСЕ в YouTube.

Как сообщается, комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 

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Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинская парламентарий Софио Кацарава. Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человек на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.

Напомним, в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства - Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, а признали лишь несколько стран мира. Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года.

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Россия, Грузия, ОБСЕ.
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