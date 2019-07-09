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ПА ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Молдовы

ПА ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Молдовы
01:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: ПА ОБСЕ призвала Россию вывести войска из Молдовы.

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала к полному выводу вооруженных сил и запасов боеприпасов РФ с территории Республики Молдова.

Об этом говорится резолюции, принятой в рамках ХХVІІІ ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге.

В резолюции 1-го комитета (политические вопросы и безопасность) под названием "Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов", в частности, говорится о том, что ПА ОБСЕ заявляет о "необходимости обеспечения полного вывода вооруженных сил и запасов боеприпасов Российской Федерации с территории Республики Молдова и преобразования нынешней операции по поддержанию мира в международную гражданскую миссию".

ПА ОБСЕ вновь заявляет "о своей решительной поддержке всеобъемлющего, мирного и устойчивого урегулирования конфликта в Республике Молдова на основе принципов суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ, подчеркивая важность формата "5+2", являющегося единственным механизмом достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, приветствуя достигнутый на данный момент прогресс и настоятельно призывая стороны обеспечивать всестороннее выполнение взятых на себя обязательств и предпринимать дальнейшие шаги по улучшению жизни людей".

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В документе также рекомендуется "активизировать ориентированные на достижение конкретных результатов обсуждения в рамках согласованных форматов в области разрешения конфликтов”.

Кроме того, звучит призыв к сторонам конфликтов на постсоветском пространстве вступить в переговоры “добросовестно, без предварительных условий, с целью достижения всеобъемлющего и прочного мира при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Грузии, Украины, Азербайджана и Республики Молдова".

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Молдова, Россия, ОБСЕ, Приднестровье.
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