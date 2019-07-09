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Рейтинг канала увеличился: ведущего "Рустави-2" не станут увольнять за оскорбления Путина

Рейтинг канала увеличился: ведущего "Рустави-2" не станут увольнять за оскорбления Путина
04:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Директор "Рустави-2" заверил, что после матов в адрес Путина рейтинг канала только вырос, а журналиста увольнять не будут.

Руководство грузинского телеканала "Рустави-2" не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. Более того, после инцидента рейтинг канала только увеличился.

Об этом в эфире "Громадського" заявил гендиректор "Рустави-2" Ника Гварамия.

По его словам, цель Габунии была "легитимная", однако форма, которую использовал журналист, только навредила ей. Руководство канала считает такую форму неприемлемой, поэтому отстранило Габунию на 2 месяца от эфира, однако после этого срока он продолжит работать.

Решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его "невозможно оспорить".

"По реакции грузинских властей. Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать по этому вопросу может только руководство канала "Рустави-2", — подчеркнул Гварамия.

Он добавил, что если зрителям не понравится что-то, то они могут переключиться на другой канал, и рейтинг "Рустави-2" будет ниже.

"Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", – резюмировал гендиректор.

Напомним, ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в прямом эфире своей авторской программы P. S. обругал президента России Владимира Путина.

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Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия осудил такие заявления Габунии в прямом эфире.

На заявления Габунии отреагировала и власть Грузии. Так, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал высказывания телеведущего "отвратительным провокационным актом и попыткой дестабилизации в стране". Президент страны Саломе Зурабишвили также осудила такие высказывания.

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Все по теме:

Россия, Грузия, Владимир Путин, Рустави-2, Георгий Габуния, Ника Гварамия.
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