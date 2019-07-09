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Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен на октябрь

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен на октябрь
12:43 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе сообщила, что визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на 9-10 июля, перенесен на октябрь.

Запланированный на 9-10 июля визит в Украину Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтебергом перенесен ориентировочно на октябрь.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Североатлантический совет должен был приезжать 9-10 июля и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь", - сказала она.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО. 

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Все по теме:

НАТО, Йенс Столтенберг, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Североатлантический совет НАТО.
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