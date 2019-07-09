Скачать
Вторник, 09.07.2019
Повышение тарифов на газ в 2016 году признано незаконным
Повышение тарифов на газ в 2016 году признано незаконным
Климпуш-Цинцадзе прокомментировала cоглашения, подписанные на саммите "Украина-ЕС"
Климпуш-Цинцадзе об итогах саммита "Украина-ЕС"
Олимпик подал иск в Лозанну на комитет УАФ
Олимпик подал иск в Лозанну на комитет УАФ
Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото
Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото

В ЕС согласовали антикризисную программу на случай Brexit без соглашения

В ЕС согласовали антикризисную программу на случай Brexit без соглашения
13:38 Сегодня Телеграф

Новости мира: Совет ЕС одобрил антикризисные меры, связанные с выполнением бюджета ЕС на 2019 год на случай Brexit без соглашения.

Совет ЕС сегодня одобрил меры на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с выполнением и финансированием бюджета ЕС на 2019 год в случае Brexit без соглашения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинститута.

Целью этих мер, как сообщается, является смягчение влияния сценария Brexit без сделки на финансирование в широком спектре областей, таких как исследования и сельское хозяйство.

"Они позволят ЕС продолжать производить платежи британским бенефициарам за подписанными контрактами и соглашениями, принятыми до даты выхода, пока Великобритания продолжает выплачивать свой взнос, согласованный в бюджете ЕС на 2019 год", - указали в Совете ЕС.

Европейский парламент дал свое согласие на эти чрезвычайные меры 17 апреля.

"Сценарий без сделки не влияет на основной принцип, согласно которому 27 членов ЕС и Великобритания должны выполнять финансовые обязательства, взятые ими вместе. Согласованные сегодня меры помогут обеспечить это", - отметил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Финляндии Мика Линтиля. 

Напомним, 19 марта Совет ЕС уже принимал ряд экстренных мер на случай жесткого Brexit.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого. 

Британский министр по делам Brexit призывает пересмотреть сделку о выходе из ЕС

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, потом - на 31 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
02 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
03 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
04 Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля: гривна продолжает укреплятся
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля
Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов
British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов
Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей
Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь