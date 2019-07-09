В ЕС согласовали антикризисную программу на случай Brexit без соглашения

Новости мира: Совет ЕС одобрил антикризисные меры, связанные с выполнением бюджета ЕС на 2019 год на случай Brexit без соглашения.

Совет ЕС сегодня одобрил меры на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с выполнением и финансированием бюджета ЕС на 2019 год в случае Brexit без соглашения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинститута.

Целью этих мер, как сообщается, является смягчение влияния сценария Brexit без сделки на финансирование в широком спектре областей, таких как исследования и сельское хозяйство.

"Они позволят ЕС продолжать производить платежи британским бенефициарам за подписанными контрактами и соглашениями, принятыми до даты выхода, пока Великобритания продолжает выплачивать свой взнос, согласованный в бюджете ЕС на 2019 год", - указали в Совете ЕС.

Европейский парламент дал свое согласие на эти чрезвычайные меры 17 апреля.

"Сценарий без сделки не влияет на основной принцип, согласно которому 27 членов ЕС и Великобритания должны выполнять финансовые обязательства, взятые ими вместе. Согласованные сегодня меры помогут обеспечить это", - отметил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Финляндии Мика Линтиля.

Напомним, 19 марта Совет ЕС уже принимал ряд экстренных мер на случай жесткого Brexit.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, потом - на 31 октября.