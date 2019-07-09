Франция, ФРГ, Британия и ЕС выразили обеспокоенность нарушением Ираном СВПД

Новости мира: ЕС, Франция, Германия и Британия призвали Иран ответственно относиться к ядерным соглашениям.

Министры иностранных дел трех стран и высокий представитель ЕС выразили обеспокоенность относительно нарушения Ираном параметров, предусмотренных СВПД относительно ядерной программы Ирана и призвали эту страну "ответственно" относиться к собственным обязательствам.

Текст соответствующего совместного заявления Франции, Германии, Британии и Евросоюза обнародовано на сайте Службы внешних действий ЕС.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность тем, что Иран не выполняет несколько обязательств по СВПД. При этом Иран заявил, что хочет оставаться в рамках СВПД. Поэтому он должен действовать соответственно, путем свертывания таких мероприятий и возвращения к полному соответствию с СВПД без промедления. Эти проблемы с соответствием должны быть решены в рамках СВПД, Совместная комиссия должна быть срочно созвана. Мы призываем все стороны поступать ответственно для деэскалации текущего напряжения относительно действий Ирана в ядерной сфере", - говорится в совместном документе.

Как сообщалось ранее, во вторник на брифинге для прессы заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, что ЕС принял во внимание объявление МАГАТЭ о нарушении Ираном собственных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, и вместе с другими участникам этого международного соглашения учитывает шаги реагирования на такую ситуацию.