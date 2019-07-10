Меркель испытала уже третий публичный приступ тремора (Видео)

Новости мира: Канцлер Германии испытывает проблемы со здоровьем, заявляя, что все в порядке.

У канцлера Германии Ангелы Меркель снова был замечен приступ дрожи во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в среду - третий такой случай за последний месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Тело Меркель затрясло, когда она стояла на улице с Антти Ринне, наблюдая за военными почестями, чтобы отметить его прибытие.

Напомним, 18 июня канцлер Германии Ангела Меркель во время приветствия украинского лидера Владимира Зеленского в Берлине заметно пошатывалась. Позже она объяснила, что явно не выпила достаточно воды.

Всего через девять дней после первого приступа Меркель снова столкнулась с теми же проблемами 27 июня.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем. Об этом она заявила в субботу в Осаке.

"Уверена, что как это появилось, так само и пройдет, - цитирует ее агентство DPA. - Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо".