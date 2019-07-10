МАГАТЭ в закрытом режиме обсуждает ситуацию вокруг Ирана

Новости мира: Ситуация вокруг ядерной программы Ирана сегодня обсуждается в закрытом режиме в МАГАТЭ.

Совет управляющих Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) начал в среду, 10 июля, специальное заседание, созванное для рассмотрения ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Об этом сообщает корреспондент в Австрии.

Заседание проходит в закрытом режиме в штаб-квартире МАГАТЭ на территории Венского международного центра. Единственным вопросом повестки дня определен "процесс верификации и мониторинга в Исламской Республике Иран в свете резолюции Совета Безопасности ООН 2231".

Представителям многочисленных международных СМИ было разрешено снять только фото и видео перед началом заседания. Пресс-конференции представителей МАГАТЭ по результатам встречи совета управляющих не запланированы. В то же время, ожидается, что заседание журналистам прокомментирует представитель Ирана.

Как сообщалось, ранее Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Общем всеобъемлющем плане действий (ОВПД) отметки в 3,67% и предупредил о дальнейшем отказе от положений международного ядерного соглашения через 60 дней.